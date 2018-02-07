مصادر صحفية تكشف عن مستقبل شيكابالا مع الزمالك

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن مستقبل النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك والمعار منذ الصيف الماضي إلى صفوف نادي الرائد السعودي، وذلك في ظل اقتراب نهاية عقد إعارته إلى الدوري السعودي للمحترفين.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قد تلقى عدداً من العروض المغرية من جانب بعض أندية الدوري السعودي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عن طريق شرائه بشكل نهائي من ناديه الأصلي الزمالك.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا نفسه يرغب في البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة بعدما أكد في أكثر من مناسبة سابقة في الموسم الحالي أنه يشعر بحالة نفسية جيدة للغاية ومثالية في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لم يجده على الإطلاق مع نادي الزمالك وخاصة في ظل تواجد المستشار مرتضى منصور في رئاسة النادي.

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