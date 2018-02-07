شبكة عالمية تُفجر مفاجأة مدوية بخصوص الفرعون المصري محمد صلاح

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كشفت إحدى الشبكات الصحفية العالمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وأيضاً مستقبله مع النادي الإنجليزي قبل موعد الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت شبكة “Football transfer” العالمية إلى أن نادي برشلونة الإسباني سوف يدخل في صراعاً شرساً للغاية مغ غريمه التقليدي نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت الشبكة أيضاً أن نادي برشلونة لم يكتفي بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من صفوف نادي ليفربول، إلا أن العائق الأبرز أمام كلاً من الناديين سوف يكون هو نادي ليفربول نفسه والذي من المتوقع أن يرفض كل العروض المقدمة له من أجل شراء النجم محمد صلاح والذي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف فريق الريدز.

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