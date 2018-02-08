طلعت يوسف: هدفنا تحقيق الفوز على الزمالك من أجل المركز الرابع

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تحدث الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في ساعة مبكرة من اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس أكد الكابتن طلعت يوسف أن هدف فريقه هو تحقيق الانتصار على حساب منافسه فريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المباراة تُعتبر بمثابة صراع شرس بين الطرفين من أجل الانفراد بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طلعت يوسف على أنه يعلم جيداً جميع نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك، مؤكداً في ختام تصريحاته أن لاعبي فريق سموحة يُدركون جيداً مدى أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة وخاصة بعد الخسارة الماضية على يد فريق بتروجيت.