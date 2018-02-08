تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والمقاولون العرب

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الخميس.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين الطرفين في مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم إبراهيم نور الدين من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من سامي هلهل ومصطفى عطية كحكم راية ومحمد السعداوي كحكم رابع وطارق مجدي ومحمد سيد بكر كحكم خامس.

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