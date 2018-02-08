نجل مرتضى منصور: ايهاب جلال سيُعيد الزمالك والصفقات الجديدة دورها مهم

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تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك ونجل المستشار مرتضى منصور في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن أحوال فريق الزمالك، وذلك مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد أحمد مرتضى منصور أن الكابتن إيهاب جلال سوف يُعيد فريق الزمالك من جديد إلى مكانته الطبيعية في القارة الأفريقية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكابتن إيهاب جلال يحتاج فقط إلى الوقت من أجل تحسن النتائج وانسجام كافة اللاعبين مع بعضهم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد أحمد مرتضى منصور على أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي سوف يكون لها دور بارز للغاية في الفترة المقبلة، مؤكداً في ختان تصريحاته أن جزء كبير من نجاح فريق الزمالك سوف يعتمد عليهم بشكل كبير للغاية.

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