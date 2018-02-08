مصادر صحفية تكشف عن مستقبل عبد الشافي في الدوري السعودي

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن مستقبل النجم المصري محمد عبد الشافي في الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة بعدما انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي الفتح السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.

حيث أشارت المصادر إلى أن نادي الزمالك يرغب في عودة النجم المخضرم محمد عبد الشافي من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم محمد عبد الشافي لا يُمانع على الإطلاق فكرة عودته من جديد إلى بيته نادي الزمالك مرة أخرى، وخاصة بعدما أصبح غير مرغوباً فيه مع ناديه الحالي أهلي جدة السعودي والذي أعاره خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف نادي الفتح السعودي.

إقرأ أيضاً: نجل مرتضى منصور: إيهاب جلال سيُعيد الزمالك والصفقات الجديدة دورها مهم