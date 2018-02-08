البدري: الأهلي صاحب فضل كبير علي طوال مسيرتي

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن فضل النادي الأهلي عليه طوال مسيرته، وذلك عقب فوزه بجائزة أفضل مدرب مصري عن العام الماضي 2017 م.

فمن خلال مقابلة تليفزيونية له أجراها عبر شاشة قناة الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن كيان النادي الأهلي الكبير له فضل كبير عليه للغاية طوال مسيرته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قد تربى داخل جدران القلعة الحمراء منذ أن كان عمره عشر سنوات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن النادي الأهلي خلق بداخله قبول التحدي وحب الفوز، وإضافة لذلك أيضاً زاد بداخله القدرة على الدوافع الشخصية التي تتطلبها المنافسة.

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