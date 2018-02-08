تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام سموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق سموحة في مساء يوم السبت المقبل.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في مساء يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / محمود علاء / حمدي النقاز / أحمد توفيق / مؤيد العجان / محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد داودا / محمد أشرف / محمد الشامي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / طارق حامد / معروف يوسف / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / عبد الله جمعة / محمد عنتر

خط الهجوم: نانا بوكو / كاسونجو كابونجو

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