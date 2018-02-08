وزير الشباب والرياضة يكشف عن مستقبل كوبر مع المنتخب الوطني

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كشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن مستقبل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري، وذلك في ظل العديد من الأنباء حول اقتراب رحيله عن صفوف منتخب الفراعنة بعد نهاية مونديال روسيا.

حيث قام أحد الأشخاص بتوجيه سؤال إلى المهندس خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقال له: “هيا ليه الناس كلها بتتكلم على رحيل كوبر ورفض تجديد عقده يا معالي الوزير ؟”.

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ليأتي الرد بعدها من جانب المهندس خالد عبد العزيز، والذي قال: “غير صحيح هذا الكلام”، ليتم الرد عليه كالأتي: “تمام يا فندم ومن نجاح لنجاح دايماً يا معالي الوزير”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يرفض تجديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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