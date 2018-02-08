خالد بيومي يُهاجم كل المسؤولين عن كرة القدم في مصر

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قام الكابتن خالد بيومي الناقد الرياضي المعروف ومحلل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حالياً بمهاجمة كل المسؤولين عن قطاع كرة القدم في جمهورية مصر العربية، وذلك في ظل الأرقام القياسية التي باتت تُدفع في اللاعبين المصريين في الميركاتو الشتوي الماضي.

حيث قام الكابتن خالد بيومي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “الدوري المصري لا صورة ولا ملاعب ولا اخراج ولا منافسة ولا نظام ولا جماهير، ولا شئ والناتج لاعبية بالملايين”.

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وقد شهدت فترة الإنتقالات الشتوية الماضية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الواعد صلاح محسن قادماً من صفوف نادي إنبي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى مبلغ 38 مليون جنيه مصري، فيما تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الواعد محمد عنتر في صفقة أخرى قياسية وصلت قيمتها إلى مبلغ 15 مليون جنيه مصري.

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