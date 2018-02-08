موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك اسبانيا اليوم الخميس 8/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا، يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق برشلونة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي على ملعب ميستايا، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ستُقام مباراة برشلونة وفالنسيا في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

قائمة برشلونة في مباراته أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / أليكس فيدال / صامويل أومتيتي / يري مينا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / باولينيو / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / أندريه غوميش / فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / باكو ألكاسير

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام فالنسيا

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / يري مينا / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / باولينيو / أندريس إنييستا

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

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