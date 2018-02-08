موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم الخميس 8/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ستُقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

ستكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب منقولة عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: صلاح محسن

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