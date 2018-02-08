موعد مباراة الأهلي والفيصلي بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي اليوم الخميس 8/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والفيصلي بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والفيصلي

ستُقام مباراة الأهلي والفيصلي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي

ستكون مباراة الأهلي والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حماد العنزي هو معلق المباراة.

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