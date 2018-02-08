موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي اليوم الخميس 8/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الهلال نظيره فريق النصر في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والنصر

ستُقام مباراة الهلال والنصر في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

ستكون مباراة الهلال والنصر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق فهد العتيبي هو معلق المباراة إضافة إلى المعلق فارس عوض.

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