تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب بعد ساعات قليلة من الآن، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث تأتي هذه المباراة في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ميدو جابر / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو