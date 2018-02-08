أحمد دويدار: الأهلي أخطأ في حقي ولن أتنازل عن مستحقاتي

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تحدث اللاعب أحمد دويدار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي عن أزمته مع النادي الأهلي، وذلك في ظل ملاحقة مسؤولي النادي الأهلي له في الآونة الأخيرة من أجل حل هذه الأزمة بشكل ودي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد اللاعب أحمد دويدار أن النادي الأهلي أخطأ في حقه حينما كان قريباً من التعاقد معه في الصيف الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كان قريباً للغاية وقتها من الانتقال إلى أحد الأندية الكويتية وذلك مقابل مبلغ 350 ألف دولار في الموسم الواحد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد أحمد دويدار على أن مسؤولي النادي الأهلي في ذلك الوقت طلبه من رد مقدم العقد إلى النادي الكويتي والذي كان مقدراً بمبلغ 60 ألف دولار، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أعطى مسؤولي النادي الأهلي أيضاً اللاعب مبلغ 700 ألف جنيه مصري مقدم عقده مع النادي الأهلي.

ومن ثم تراجع مسؤولي النادي الأهلي عن إتمام الصفقة وطلبوا من اللاعب رد مبلغ مقدم العقد، إلا أن أحمد دويدار شدد على أنه رفض تماماً ذلك الأمر وخاصة وأن النادي الأهلي هو من قام بفسخ العقد وليس هو، مما جعل مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحاول التوصل إلى حل ودي مع اللاعب.

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