تعرف على قائمة الإسماعيلي في مباراته القادمة أمام الداخلية

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو، وذلك استعداداً منه لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق الإسماعيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الإسماعيلي في مباراته أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / أحمد دويدار / محمد أبو المجد

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / نادر رمضان / إبراهيم عبد الخالق / محمد الصادق / كريم بامبو / عمر الوحش / إبراهيم حسن

خط الهجوم: دييجو كالديرون / توماس آبي / شكري نجيب

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