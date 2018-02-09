طبيب الأهلي يؤكد جاهزية نجم الفريق من أجل المشاركة أمام المقاولون

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب مختار التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الإثنين المقبل.

وعلى هامش مران فريق الأهلي اليوم أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم مروان محسن مهاجم الفريق بات جاهزاً من أجل العودة للمشاركة من جديد في المباريات القادمة، وذلك بعدما تعافى اللاعب نهائياً من إصابته وشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية للغاية.

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كما أكد الدكتور خالد محمود أيضاً غياب اللاعب محمد هاني عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وذلك بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية مما سوف يجعله يبتعد عن التدريبات الجماعية للفريق على أن يتم تحديد موعد عودته إلى الفريق في وقت لاحق.