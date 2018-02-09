الأهلي يواصل تحضيراته دون راحة استعداداً لمواجهة المقاولون مرة أخرى

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي على ملعب مختار التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري دون الحصول على راحة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث كان فريق الأهلي قد فاز في مساء يوم أمس الخميس على حساب مضيفه فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة المؤجلة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أقام مران قوي للغاية بين لاعبي فريق الأهلي وتحديداً الذين لم يُشاركوا في مباراة يوم أمس أمام فريق المقاولون العرب، علماً بأن فريق الأهلي قد رفع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إلى 12 نقطة كاملة.

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