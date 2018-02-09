ليفربول يستعرض أرقام الفرعون المصري محمد صلاح القياسية

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قام نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي باستعراض أبرز الأرقام القياسية التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح معه على مدار الموسم الحالي حتى هذه اللحظة، وذلك من خلال نشرها عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث كشف الحساب الرسمي لنادي ليفربول أن الفرعون المصري محمد صلاح قد نجح في تسجيل 28 هدفاً رفقة فريق الريدز على مستوى جميع المسابقات حتى الآن في الموسم الحالي، ومنهم 21 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك من خلال تسجيل 18 هدفاً بالقدم اليسرى وأيضاً هدفين بالقدم اليمنى إضافة إلى هدف وحيد بالرأس.

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كما أشار الحساب الرسمي لنادي ليفربول أيضاً إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح يُعتبر ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي نجح في تسجيل خمسة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 9 مباريات فقط من عمر المسابقة، وإضافة إلى ذلك أيضاً نجح في تسجيل 20 هدفاً بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

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