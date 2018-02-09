صراع إنجليزي شرس من أجل ضم نجم الأهلي في الصيف المقبل

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي أنه بات هناك صراعاً إنجليزياً في غاية الشراسة بين ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من نادي سوانزي سيتي إضافة إلى نادي كريستال بالاس يرغبان في التعاقد بشكل رسمي مع النجم الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قيمة صفقة بيع النجم التونسي علي معلول تصل في الوقت الحالي إلى مبلغ 3 مليون جنيه إسترليني فقط، إلا أنها سوف ترتفع دون أدنى شك عقب نهاية الموسم الحالي وخاصة بعدما يُشارك اللاعب التونسي رفقة منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل، مما سوف يجعل النادي الأهلي يستفيد كثيراً بدوره من الناحية المادية هو الآخر.

إقرأ أيضاً: ليفربول يستعرض أرقام الفرعون المصري محمد صلاح القياسية