مصادر صحفية تكشف عن مفاجأة في عقد صلاح محسن مع الأهلي

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص عقد النجم الواعد صلاح محسن مع النادي الأهلي والذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من صفوف نادي إنبي.
حيث أشارت المصادر إلى وجود بند في عقد اللاعب صلاح محسن مع النادي الأهلي يحق لنادي إنبي الحصول على نسبة 20% في حالة بيع صلاح محسن في المستقبل إلى أي نادي خارج مصر، وإضافة إلى ذلك أيضاً الحصول على نسبة 10% فقط في حالة إعارة اللاعب في المستقبل إلى أي نادي أيضاً خارج مصر.
كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب كان يرغب في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه مصري إضافة إلى نسبة بيع اللاعب في المستقبل، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رفض ذلك الأمر تماماً ليتم حسم الصفقة مقابل مبلغ 37 مليون جنيه مصري فقط.
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