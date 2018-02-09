موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري اليوم الجمعة 9/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الداخلية نظيره فريق الإسماعيلي في عصر اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

ستُقام مباراة الإسماعيلي والداخلية في عصر اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والداخلية

ستكون مباراة الإسماعيلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورت.

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