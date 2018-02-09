موعد مباراة الرائد والباطن بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الرائد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الرائد نظيره فريق الباطن في عصر اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الرائد والباطن

ستُقام مباراة الرائد والباطن في عصر اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة 14:50 عصراً بتوقيت القاهرة والساعة 15:50 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الرائد والباطن

ستكون مباراة الرائد والباطن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

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