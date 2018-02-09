موعد مباراة التعاون وأُحد بمشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة التعاون وأُحد بمشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق أُحد نظيره فريق التعاون في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة التعاون وأُحد

ستُقام مباراة التعاون وأُحد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة التعاون وأُحد

ستكون مباراة التعاون وأُحد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات

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