موعد مباراة الاتحاد والقادسية بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والقادسية بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق القادسية نظيره فريق الاتحاد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

ستُقام مباراة الاتحاد والقادسية في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

ستكون مباراة الاتحاد والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

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