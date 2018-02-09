موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي اليوم الجمعة 9/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق فيورنتينا نظيره فريق يوفنتوس في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي على ملعب أرتيميو فرانكي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

ستُقام مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا

ستكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الاتحاد والقادسية بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة