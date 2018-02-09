ليفربول ينسحب من الصراع على نجم موناكو بعد ارتفاع سعره

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر الانسحاب من الصراع الشرس، والذي كان مشتعلاً منذ الصيف الماضي بين العديد من كبار كرة القدم الإنجليزية من أجل التعاقد مع نجم نادي موناكو الفرنسي.
حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول قررت التراجع نهائياً عن فكرة ضم النجم الفرنسي المتألق توماس ليمار لاعب نادي موناكو، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب المطالب المالية المرتفعة للغاية من جانب إدارة نادي موناكو.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول سوف يكون مضطراً الآن إلى إيجاد البديل المناسب من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل، علماً بأن فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي توماس ليمار قد جاءت بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب المدرب الألماني يورغن كلوب.
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