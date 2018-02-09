بوروسيا دورتموند يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع نجمه في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني قد وضعت شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن خدمات نجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند قد طلبت الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من طرف أي نادي، وذلك في مقابل التعاقد مع النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رفع قيمة اللاعب الأمريكي، هو الصراع الشرس من جانب بعض كبار الأندية الأوروبية من أجل ضمه ومن أبرز المتصارعين عليه هم نادي بايرن ميونخ الألماني وأيضاً نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

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