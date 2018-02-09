عماد سليمان: المقاصة جاهز لدوري الأبطال وأفريقيا بوابة العودة إلى المسار الصحيح

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تحدث الكابتن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن المباراة الأولى لفريقه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق جينيريشن فوت السنغالي في مساء يوم غداً السبت.

فمن خلال تصريحاته اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد الكابتن عماد سليمان أن فريقه بات جاهزاً بصورة كاملة من أجل خوض هذه المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يثق بشكل كبير للغاية في كل لاعبي فريقه على الرغم من أن المباراة تُلعب خارج أرضه ووسط جماهير غفيرة من السنغال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن عماد سليمان على أن هدف فريقه الأساسي في هذه المباراة هو تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوعين من الآن، متمنياً في ختام تصريحاته أن تكون مشاركة الفريق الفيومي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هي البوابة من أجل العودة إلى المسار الصحيح من جديد بعد النتائج السلبية في الآونة الأخيرة التي حققها الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه أكد النجم المخضرم هاني سعيد قائد فريق مصر المقاصة أن جميع لاعبي فريق مصر المقاصة لديهم عزيمة كبيرة على تحقيق الانتصار في مباراة يوم الغد أمام الفريق السنغالي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف الأساسي للفريق الفيومي سوف يكون المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي مثلما هو حال كل الأندية المصرية التي تُشارك في المسابقات الأفريقية.

أما على الجانب المقابل فقد أكد الفرنسي أوليفير باران المدير الفني لفريق جينيريشن فوت أنه درس جيداً فريق مصر المقاصة ويعلم كل النقاط القوة والضعف الموجودة في الفريق الفيومي، مشدداً في الوقت ذاته إلى أن هدف فريقه هو الفوز ذهاباً وإياباً على حساب الفريق الفيومي حتى يحجز مقعده في الدور التمهيدي الأخير سعياً إلى التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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