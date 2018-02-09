زيدان: تركيزنا على مواجهة سوسييداد أولاً ومن ثم باريس سان جيرمان

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن المباريات التي تنتظر فريقه في الأسبوع القادم، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإسباني في مطلع الأسبوع ومن ثم في مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ذاته.

فمن خلال تصريحاته اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الليغا الإسبانية أمام فريق ريال سوسييداد، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن المباراة المقبلة لفريقه في مسابقة الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسييداد تُعتبر في غاية الأهمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه سوف يدخل المواجهة عازماً على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن كامل تركيز فريقه منصب في الوقت الحالي على مواجهة فريق ريال سوسييداد، ومن ثم سوف يبدأ الفريق من يوم الأحد المقبل التركيز على مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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