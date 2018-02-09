فيديو: شيكابالا يُسجل هدفاً ويُساهم في فوز الرائد وتعزيز موقفه من البقاء

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حقق فريق الرائد فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الرائد كلاً من سانتوس في الدقيقة الرابعة والعشرين وإسماعيل بانغورا في الدقيقة الثانية والخمسين والنجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق الباطن في المباراة اللاعب جوناثان في الدقيقة الثانية والأربعين.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الرائد رصيده إلى سبعة عشر نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الباطن عند 21 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

ملخص مباراة الرائد والباطن

هدف محمود عبد الرازق شيكابالا

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