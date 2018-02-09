أحمد أحمد: صلاح سيكون الأفضل في العالم وليس في أفريقيا فقط

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تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك أثناء تواجده في مقر اللجنة الأولمبية المصرية رفقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أكد أحمد أحمد أن الفرعون المصري محمد صلاح سوف يكون أفضل لاعب في العالم في المستقبل القريب وليس فقط على مستوى قارة أفريقيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا بدعم المصريين ومساندتهم له بشكل قوي للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد أحمد أحمد على أنه يحترم كثيراً الأداء الذي يُقدمه النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول، مهنئاً إياه على كل ما حققه حتى هذه اللحظة في مسيرته الرياضية ومتمنياً له أن يُحقق كل أحلامه وطموحاته في عالم كرة القدم.

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