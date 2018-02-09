جوزيه مورينيو يحسم مصير لوك شو مع مانشستر يونايتد

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حسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مصير اللاعب الدولي الإنجليزي لوك شو ظهير أيسر فريق مانشستر يونايتد مع الشياطين الحمر، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية حول اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف قلعة أولد ترافورد في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن اللاعب لوك شو لن يرحل نهائياً عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى قام بتطوير مستواه بشكل ملحوظ للغاية في الآونة الأخيرة مما يجعل استمراره مع الفريق شيئاً مؤكداً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد البرتغالي جوزيه مورينيو على أنه يعرف اللاعب لوك شو جيداً منذ أن كان لاعباً في صفوف فريق ساوثهامبتون، وخاصة في ظل الجهد الكبير الذي يبذله اللاعب سواء على أرض الملعب أو حتى في الحصص التدريبية.

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