أنطونيو كونتي يؤكد بقائه مع تشيلسي رغم شائعات إقالته قبل نهاية الموسم

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تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن مستقبله مع النادي اللندني، وذلك في ظل العديد من الأنباء حول اقتراب الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي من إقالته قبل نهاية الموسم الحالي بسب سوء نتائج الفريق اللندني.

فمن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة القادمة لفريق تشيلسي أمام فريق وست بروميتش ألبيون في مسابقة الدوري الإنجليزي، نفى الإيطالي أنطونيو كونتي نهائياً شائعات رحيله أو إقالته من تدريب نادي تشيلسي قبل نهاية الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ملتزم للغاية بعقده مع النادي اللندني.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على أن فريقه سوف يُحاول جاهداً أن يعود من جديد إلى المسار الصحيح انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق وست بروميتش ألبيون، مؤكداً أنه يعلم جيداً أن مصير كل المدربين حول العالم بات مرتبطاً بشكل رئيسي بالنتائج التي يُحققها الفريق.

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