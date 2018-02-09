ريال مدريد يرصد رقماُ قياسياً من أجل ضم نجم توتنهام في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز ترصد في الفترة المقبلة رقماً قياسياً، وذلك من أجل التعاقد مع الهداف الدولي الإنجليزي المتألق هاري كين نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ريال مدريد مستعدة لكي تدفع مبلغ 180 مليون يورو، وذلك من أجل التعاقد مع النجم هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، علماً بأنها القيمة ذاتها التي وضعتها إدارة نادي السبيرز كشرطاً أساسياً من أجل التخلي عن خدمات الهداف المتألق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد سوف تقوم بمنح الهداف الإنجليزي هاري كين عقداً لمدة خمس سنوات مع النادي الملكي، إضافة إلى حصوله أيضاً على راتب كبير مثل الراتب الذي يتقاضاه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي، كما سوف يتم أيضاً وضع شرطاً جزائياً في العقد تصل قيمته إلى مبلغ 700 مليون يورو.

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