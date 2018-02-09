ُفيديو: التعاون يتعرض لخسارة مفاجئة على يد أُحد المغمور بمشاركة “الحضري” و”متعب”

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تعرض فريق التعاون إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه المغمور فريق أُحد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أُحد في المباراة اللاعب هشام السيفي في الدقيقة الثالثة والخمسين، علماً بأن المباراة قد شهدت مشاركة كلاً من النجمين المصريين عصام الحضري وعماد متعب منذ انطلاقة اللقاء.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق التعاون عند 27 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق أُحد رصيده إلى ثمانية عشر نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

هدف فريق أُحد الوحيد في المباراة أمام التعاون

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