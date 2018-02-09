الإسماعيلي يتلقى ضربة موجعة أخرى بعد تعادله السلبي مع الداخلية

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضربة موجعة جديدة اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تأكد فريق الإسماعيلي من غياب كلاً من الثنائي الهام للغاية عن المباراة المقبلة أمام نظيره فريق إنبي، وهما الكولومبي دييجو كالديرون بسبب حصوله على الإنذار الثالث له في المباراة أمام فريق الداخلية، إضافة إلى النجم محمد عواد حارس مرمى فريق الدراويش بسبب تعرضه إلى الإصابة بشد في عضلي لم يتمكن على إثره من إكمال المباراة أمام فريق الداخلية.

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وبذلك تتعقد الأمور كثيراً على فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وخاصة في حالة فوز صاحب الصدارة فريق الأهلي يوم الإثنين المقبل على حساب فريق المقاولون العرب في الجولة ذاتها، مما سوف يرفع الفارق حينها بين الفريقين إلى أربعة عشر نقطة كاملة.

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