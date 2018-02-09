هاني العتال يسخر من مرتضى منصور بسبب الاجتماع الطارئ لإدارة الزمالك

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قام هاني العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بالتعليق على الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك، والذي قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالإعلان اليوم الجمعة عن موعده وذلك في يوم الأحد المقبل في مقر نادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد هاني العتال أنه عرف موضوع إقامة اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك من طرف وسائل الإعلام كما حدث في أكثر من مناسبة سابقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم إخطاره بأي شئ رسمياً من جانب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً طالب هاني العتال مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة تحديد موعد معين للاجتماع في يوم الأحد المقبل، وخاصة وأن مقر نادي الزمالك يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.

كما شدد أيضاً هاني العتال على أنه ليس لديه أي مانع في حضور اجتماع مجلس الإدارة القادم، ولكنه أكد أيضاً في الوقت ذاته أن المسؤولين في نادي الزمالك يجب عليهم إخطار أعضاء مجلس الإدارة بشأن موعد الاجتماع بشكل رسمي احتراماً لأعضاء نادي الزمالك.

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