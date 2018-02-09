طلعت يوسف يُعلن عن قائمة سموحة في مواجهة الزمالك

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن طلعت يوسف، وذلك استعداداً لمباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين الطرفين في مساء يوم غداً السبت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق سموحة في مباراته أمام الزمالك

محمد أبو جبل / أحمد يحيى / محمود معاذ / السيد فريد / ياسر إبراهيم / رجب بكار / عبد الله بكري / أسامة إبراهيم / طارق طه / إسلام صالح / أحمد حمص / بلال زكريا / ناصر ماهر / أحمد تمساح / أحمد نبيل مانجا / أوميد أوكيري / ستيفان سارفو / أوجستين أوكرا / محمد حمدي زكي / حسام حسن

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