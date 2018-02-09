القادسية يفرض التعادل السلبي على الاتحاد بمشاركة “كهربا”

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سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق القادسية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وقد شهدت المباراة منذ انطلاقتها مشاركة النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق القادسية رصيده إلى ثمانية عشر نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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