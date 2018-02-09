يوفنتوس ينتزع صدارة الكالتشيو مؤقتاً بعد فوزه الصعب على فيورنتينا

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حقق فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية فوزاً صعباً وشاقاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فيورنتينا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس كلاً من الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة السادسة والخمسين والأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة السادسة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة مما جعله ينفرد مؤقتاً بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى يخوض فريق نابولي مباراته في هذه الجولة أمام ضيفه فريق لاتسيو، فيما استقر رصيد فريق فيورنتينا عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

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