فيديو: شاهد جميع أهداف الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 9/2/2018

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شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي إقامة أربعة مباريات، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من عمر المسابقة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه المباريات الأربعة إضافة إلى استعراض مباريات اليوم السبت أيضاً.

حيث حقق فريق الرجاء مفاجأة مدوية عقب فوزه على حساب ضيفه فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وقد سجل أهداف فريق الرجاء كلاً من حمادة ناصر في الدقيقة الثانية والخمسين من ركلة جزاء وعلي العربي في الدقيقة التاسعة والستين من ركلة جزاء أيضاً وأخيراً جيروم ويا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الرجاء رصيده إلى خمسة عشر نقطة في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق إنبي عند 32 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

وفي مباراة أخرى سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق الداخلية، وبالتالي رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، فيما رفع فريق الداخلية رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

وفي المباراة الثالثة حقق فريق وادي دجلة فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل أهداف فريق وادي دجلة اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة الخامسة والسبعين والدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بتروجيت اللاعب عمر النجدي في الدقيقة السابعة والأربعين.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، فيما استقر رصيد فريق بتروجيت عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

أما المباراة الرابعة والأخيرة فقد حقق فيها فريق الإنتاج الحربي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد سجل أهداف فريق الإنتاج الحربي كلاً من خالد قمر في الدقيقة الخامسة والعشرين ولؤي وائل في الدقيقة السادسة والخمسين وأحمد الصعيدي في الدقيقة الرابعة والسبعين، فيما سجل أهداف فريق الاتحاد السكندري كلاً من هشام شحاتة في الدقيقة الثمانين ومحمد عبد المجيد في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الإنتاج الحربي رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب، فيما استقر رصيد فريق الاتحاد السكندري عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

وسوف يشهد اليوم السبت مباراتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ستجمع الأولى بين فريق الأسيوطي سبورت وبين ضيفه فريق النصر، بينما سوف تجمع المباراة الثانية بين فريق سموحة وبين ضيفه فريق الزمالك.

أهداف مباراة الرجاء وإنبي

ملخص مباراة الإسماعيلي والداخلية

أهداف مباراة وادي دجلة وبتروجيت

أهداف مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري