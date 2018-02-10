عمرو جمال يصدم جماهير الأهلي ويرفض العودة إلى صفوف القلعة الحمراء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي أن النجم الواعد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي لنادي بيدفيست الجنوب أفريقي، قد رفض فكرة العودة نهائياً إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقد إعارته.

حيث أشارت التقارير إلى أن المهاجم المصري عمرو جمال قد وافق أيضاً على الانتقال إلى صفوف نادي هلسنكي الفنلندي قبل نهاية شهر فبراير الحالي، علماً بأن فترة الإنتقالات الشتوية تغلق أبوابها في دولة فنلندا مع نهاية الشهر الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المهاجم المصري عمرو جمال قد طلب من إدارة نادي هلسنكي بفتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة، ولعل ما يُزيد رغبة اللاعب عمرو جمال أكثر في اللعب بقميص نادي هلسنكي أن الفريق الفنلندي سوف يُشارك في الأدوار التمهيدية من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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