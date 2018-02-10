تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك وسموحة

Advertisements

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك استعداداً لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق سموحة في مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

ومن جانبها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمود عاشور من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من أحمد حسام وعبد الفتاح عريشة كحكم راية وخليفة عبد الله كحكم رابع ومحمد سلامة وعمرو عايد كحكم خامس.

إقرأ أيضاً: عمرو جمال يصدم جماهير الأهلي ويرفض العودة إلى القلعة الحمراء