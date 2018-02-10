أوزيبيو: قادرون على الفوز على ريال مدريد في قلب البرنابيو

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تحدث الإسباني أوزيبيو ساكريستان مدرب فريق ريال سوسيداد الإسباني في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن المباراة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه العملاق فريق ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني في مساء اليوم السبت.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في يوم أمس الجمعة، أكد المدرب الإسباني أوزيبيو ساكريستان أن فريقه لديه القدرة الكاملة على تحقيق الانتصار على حساب فريق ريال مدريد في قلب العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الإسباني أوزيبيو ساكريستان على أن فريق ريال مدريد يمتلك لاعبين جيدين للغاية، ولكن وفي الوقت ذاته أشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه سوف يسعى إلى تقديم أقصى مجهود لديه على أرض الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي.

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