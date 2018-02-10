موسم ثعلب الصحراء فوزي غولام يتحول من سيء إلى كارثي

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تحول الموسم الحالي 2017 / 2018 م بالنسبة إلى ثعلب الصحراء الجزائري فوزي غولام من سيء إلى كارثي للغاية على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى الجماعي، وذلك سواء رفقة ناديه نابولي الإيطالي أو حتى رفقة منتخب بلاده الجزائر.

وكان الدولي الجزائري فوزي غولام قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر نوفمبر من العام الماضي 2017م، وحينها أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أن موسمه انتهى بشكل رسمي، ولكن إصرار النجم الجزائري فوزي غولام على العودة من جديد إلى الملاعب قبل نهاية الموسم كان كبيراً للغاية.

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وقد شهدت الأيام القليلة الماضية عودة اللاعب إلى الحصص التدريبية رفقة زملائه في فريق نابولي، ولكن الكارثة حدثت في مران يوم أمس الجمعة وذلك بعدما تعرض النجم الجزائري فوزي غولام إلى إصابة قوية للغاية في ركبته اليمنى أيضاً التي عانى منها من قطع في الرباط الصليبي، وعلى الرغم من أن نادي نابولي لم يذكر حتى الآن تفاصيل الإصابة إلا أن وسائل الإعلام الإيطالية قد أكدت أن فوزي غولام من المحتمل أن يكون قد تعرض إلى كسر في قدمه اليمنى.

وفي حالة تأكد هذه الأنباء اليوم السبت فسوف يكون موسم فريق نابولي قد انتهى بشكل فعلي هذه المرة، علماً بأن النجم الجزائري فوزي غولام كان قد فشل في التأهل إلى مونديال روسيا رفقة منتخب بلاده الجزائر، كما فشل أيضاً في عبور دور المجموعات في مسابقة كأس أمم أفريقيا بالغابون 2017م.

أما على مستوى فريق نابولي فقد تم إقصاء فريق نابولي في الموسم الحالي من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما تم إقصائه أيضاً من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا، وبالتالي كل ما تبقى لفريقه هو الفوز بلقب الدوري الإيطالي والذي يجد فيه منافسة في غاية الشراسة مع فريق يوفنتوس، مما يجعل فوزي غولام على مشارف موسم كارثي لن يرغب في تذكره ولو حتى خارج أرض الملعب.

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