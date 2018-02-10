رئيس مصر المقاصة يصدم الأهلي بخصوص ضم حسين الشحات

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تحدث اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي عن النجم المتألق في الآونة الأخيرة حسين الشحات، وعن إمكانية رحيله إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الجمعة في برنامج المنصة المذاع عبر شاشة قناة دبي الرياضية، أكد اللواء محمد عبد السلام أن ملف انتقال النجم حسين الشحات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة إلى صفوف القلعة الحمراء قد تم اغلاقه بشكل نهائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي لا يستطيع تحمل تكاليف ضم حسين الشحات في الوقت الراهن.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللواء محمد عبد السلام على أن عقد إعارة النجم حسين الشحات لصالح نادي العين الإماراتي لا يتضمن بند أحقية الشراء بشكل نهائي، مؤكداً أن حسين الشحات وصلت له العديد من العروض القياسية في الفترة الماضية من أجل ضمه في الصيف المقبل، ومن أبرز هذه العروض كان عرضاً من أحد الأندية الصينية والذي وصل قيمة عرضه إلى مبلغ 6 مليون دولار.

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