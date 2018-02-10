تعرف على الأسماء المرشحة لقيادة الاتحاد السكندري في حالة إقالة ماكيدا

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمود مصيلحي قد عقد اجتماعاً طارئاً في الساعات الأولى من اليوم، وذلك من أجل تحديد مصير المدير الفني الإسباني ماكيدا مع الفريق السكندري في بقية أطوار الموسم الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري يتجه إلى إقالة المدير الفني ماكيدا من منصبه، وذلك بسبب سوء نتائج فريق الاتحاد السكندري معه كما كان الحال مع من سبقه من مدربين في الدور الأول من عمر الموسم الحالي، ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن فريق الاتحاد السكندري بات على مشارف منطقة الهبوط إلى دوري المظاليم.
كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري سوف يقوم بتعيين إما الكابتن أحمد حسام ميدو أو الكابتن مؤمن سليمان، وذلك من أجل خلافة المدير الفني الإسباني ماكيدا لإنقاذ فريق الاتحاد السكندري بأي شكل من الأشكال من الهبوط وضمان البقاء ضمن كبار كرة القدم المصرية.
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