موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره وجاره اللندني فريق أرسنال اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / هيونغ سون مين

خط الهجوم: هاري كين

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: جاك ويلشير / محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

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